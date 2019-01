Blue Monday, oggi è il lunedì più “lunedì” che ci sia

Condividi

E’ ormai noto come “Blue Monday” e cade, inesorabilmente, il terzo lunedì di gennaio: si tratta del giorno peggiore e più triste di tutto l’anno. Nasce da un calcolo matematico ma sono varie, secondo gli esperti, le ragioni che porterebbero al picco della tristezza proprio in questa giornata. A rendere questo il giorno più triste dell’anno inciderebbero le spese accumulate durante il precedente periodo natalizio, la mancanza di soldi in attesa del prossimo stipendio, la presa di coscienza dei propositi per l’anno nuovo.

Ma anche la tristezza è un’emozione da vivere e, in qualche modo da rivalutare. A sottolinearlo è il presidente della Società italiana di psichiatria, Claudio Mencacci, che pur rilevando la difficoltà a verificare che questo risulti effettivamente il giorno più triste, invita comunque a leggere la ricorrenza in modo diverso e un pò controcorrente: «anche la tristezza è un’emozione, dunque viviamola come tale e questa giornata, in un certo senso, la rivaluta. E’ giusto accogliere in noi un arcobaleno di emozioni, incluse quelle blue, o tristi, perchè così potremo dare un corretto valore a tutte le altre. Insomma, la giornata del Blue Monday potrebbe rappresentare anche un utile invito alla riflessione».