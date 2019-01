Comuni della Marca: «Stato ci deve 24 milioni, pronti al pignoramento»

Condividi

Linkedin email

L’associazione Comuni della Marca trevigiana è pronta a una dura battaglia legale con il ministero dell’Economia pur di avere i 24 milioni che il fondo di solidarietà del 2015 aveva previsto, ma che non sono mai arrivati. Lo riporta Andrea De Polo su La Tribuna di oggi a pagina 8. A favore dei 40 Comuni c’è anche una sentenza del Consiglio di Stato. «I soldi non sono arrivati nonostante abbiamo percorso tutte le strade in nostro possesso – spiega Maria Rosa Barazza, presidente dell’Associazione Comuni della Marca -. Abbiamo coinvolto il sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, perché si interessi alla vicenda. A settembre abbiamo mandato la diffida perché fosse data esecuzione alla sentenza, a fine novembre abbiamo notificato i titoli, da quel momento ci sono cento giorni di tempo per dare esecuzione a quanto chiesto dalle sentenze». Se entro marzo non ci sarà un accordo l’Associazione vaglia tra le ipotesi il giudizio di ottemperanza e la richiesta di pignoramento. (t.d.b.)