Di Battista: «Salvini restituisca i 49 milioni della Lega»

Un Alessandro Di Battista a ruota libera è intervenuto nella trasmissione “Che tempo che fa” di Fabio Fazio ed ha toccato diversi temi che saranno sempre più caldi da qui alle elezioni europee. Alle quali, ha precisato, non intende candidarsi, anche se è tornato in Italia per aiutare Luigi Di Maio. Prima ha detto che le consulenze sulla Tav sono le nuove tangenti, poi ha parlato di migranti, asserendo che non si può attribuire all’Italia la responsabilità della morte di migranti a 30-40 Km dalla Libia. «Se da noi la gente non sfascia le vetrine come i gilet gialli in Francia è merito nostro» ha aggiunto riguardo alle rivendicazioni della gente contro i cosiddetti “poteri forti”. «La gente vuole giustizia». Ma poi Di Battista ha sferrato una frecciatina anche all’alleato di governo Matteo Salvini: «la Lega deve restituire i 49 milioni». (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)