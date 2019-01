Fedez a ruota libera: critica Salvini e Saviano, scettico su M5S

Condividi

Fedez, sulle pagine di Vanity Fair, racconta del suo nuovo disco, della sua vita e delle sue paure. Ma non si risparmia nemmeno sulla situazione politica attuale dell’Italia. Proprio lui che nel 2014 aveva composto un inno per il Movimento 5 Stelle, ad oggi sembra pentirsene (almeno in parte). «Sono scettico – dice – ma è importante che ci sia un governo al lavoro su temi concreti come il reddito di cittadinanza, dopo l’avanspettacolo a cui abbiamo assistito gli anni precedenti, dai bunga bunga di Berlusconi alle lauree finte di Bossi jr, ai balletti attorno ai guai veri o presunti del padre della Boschi e di Renzi».

Su Matteo Salvini dice: «si può essere d’accordo o meno con lui, sul chiudere i porti e sul resto, e io non lo sono, ma rispetto la democrazia e riconosco che non ce la si può prendere con lui perché è stato votato da italiani in coscienza, e sta facendo esattamente ciò che aveva promesso». Ma la parte, forse, più sorprendente dell’intervista è l’attacco a Roberto Saviano: «mi fa ridere che chiami Salvini “ministro della Malavita”. Perché non dimentico Vittorio Arrigoni, uno che era sul campo e non nei salotti, con i segni della tortura e della trincea. Fu ucciso nel 2011, a Gaza, a pochi mesi da un videomessaggio in cui invitava proprio Saviano a camminare con le sue gambe per Tel Aviv, prima di parlare a vanvera della situazione lì. L’aveva contraddetto, sì, e lui, che ama ergersi a coscienza civile del nostro Paese, non ha speso due parole per ricordarlo». (a.mat.)

