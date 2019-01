«Frasi Di Maio inaccettabili»: Parigi convoca ambasciatrice italiana

Condividi

Linkedin email

«D’ora in poi quelli che vogliono sbarcare glieli portiamo a Marsiglia, chiederò a Ue sanzioni contro quei paesi che colonizzano l’Africa. Si parla solo degli effetti, dei morti in mare, ma la Ue ignora quello che la Francia fa in Africa. Stampa il franco delle colonie con cui si fa finanziare parte del suo debito, per far stare gli africani in Africa basta che i francesi se ne stiano a a casa loro». Queste le frasi incriminate dette da Luigi Di Maio a Rtl 102.5 che ha fatto infuriare la Francia tanto che il ministero degli Esteri francese ha fatto convocare l’ambasciatrice d’Italia a Parigi, Teresa Castaldo.

Il ministro per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, ha definito le parole di Di Maio «inaccettabili e senza motivo». Anche il Pd si schiera dalla parte francese: «le dissennate dichiarazioni di Di Maio rischiano di aprire una guerra diplomatica con un Paese storicamente alleato e nostro vicino. Domani alla coneferenza dei capigruppo, il Pd chiederà l’immediata convocazione in aula del ministro degli Esteri Moavero, del tutto scomparso in questa fase. Qualcuno deve far capire a Di Maio che non è più un ragazzo che sta sui tetti di Montecitorio, ma il vicepresidente del Consiglio». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos