Gaffe tedesca: bestemmia in copertina per il debutto di Rocco Schiavone

Dopo l’enorme successo in Italia, la serie tv Rocco Schiavone sbarca in Germania. E subito arriva la prima gaffe, direttamente dalla rivista tedesca Zitty, inserto di Fernsehen. In copertina si può vedere la foto dell’attore Marco Giallini che presta il volto al burbero Schiavone e come titolo una bestemmia a caratteri cubitali. “Porca M*****a, ein Mord”. Tradotto: “Porca M*****a, un morto”. In molti si chiedono dove il titolista possa aver preso questa frase visto che, nonostante sia un personaggio sopra le righe, Schiavone non la pronuncia mai. (a.mat.)