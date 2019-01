Inquinamento, gli aggiornamenti sul blocco del traffico in Veneto

Condividi

La situazione inquinamento in Veneto sembra migliorare. Lo comunica l’Arpav attraverso il suo nuovo bollettino dei dati validati sulle concentrazioni di Pm10 nell’aria. Le modifiche partiranno dalla giornata di domani, martedì 22 gennaio. Vediamo la situazione in dettagli provincia per provincia.

Padova, precedente al livello di allerta rosso, torna a quello verde. Via libera anche a Treviso e Vicenza: nei giorni scorsi erano vincolate dal livello di allerta arancione, da domani torneranno a quello verde che stabilisce il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 per i ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi, per le autovetture a uso proprio a benzina Euro 0 e 1 e quelle diesel Euro 0, 1 e 2 e 3, per i veicoli commerciali diesel euro 0, 1, 2 e 3, oltre a limitazioni all’utilizzo degli impianti termici, al riscaldamento dei locali e alle combustioni all’aperto.

Il prossimo bollettino Arpav sarà reso noto giovedì 24 gennaio. Si attendono gli aggiornamenti di Verona e Venezia. (a.mat.)

