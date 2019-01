Lessinia (Vr), registrati -23°: l’effetto Mpemba è uno spettacolo [VIDEO]

Condividi

Nella scorsa notte nella dolina di Malga Malera, in provincia di Verona, il termometro ha registrato una temperatura di circa -23°C. Gli esperti di Meteo4 Verona ne hanno approfittato per effettuare l’esperimento Mpemba che consiste nel lanciare dell’acqua calda in aria per vederla ghiacciare all’istante. «L’effetto Mpemba – spiegano nel post della loro pagina Facebook – è quel fenomeno in base al quale l’acqua calda congela prima di quella fredda. Ciò è dovuto principalmente al calore e quindi all’energia che hanno le molecole d’acqua». (a.mat.)