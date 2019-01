Migranti, Brugnaro: «serve blocco navale per salvare vite»

Condividi

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, a margine di un contro con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che ha dichiarato di sostenerlo, ha parlato della questione migranti, di nuovo al centro delle cronache dopo la recente strage al largo della Libia. «Da tempo chiedo un blocco navale umanitario – ha detto Brugnaro -. Non è una cosa negativa contro i profughi, serve per salvare vite. Devono capire che non c’è nessuno che li accoglie, non devono più partire». (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)