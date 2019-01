Neve in Veneto, Regione dichiara stato di attenzione

Condividi

Dopo il bollettino Arpav che annunciava l’arrivo di una perturbazione in Veneto anche la Regione annuncia nevicate in pianura e pertanto prende provvedimenti. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, viste le previsioni meteorologiche, ha dichiarato lo stato di attenzione dalle ore 18 di domani 22 gennaio sino a mezzogiorno del 24. In particolare la Protezione civile del Veneto raccomanda in una nota agli enti gestori di strade, autostrade e ferrovie di attivare le strutture competenti e di «assumere ogni iniziativa atta a garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità». (t.d.b.)