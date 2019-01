Padovano scomparso in Africa, spunta l’ombra di Al Qaeda

Condividi

Linkedin email

Dopo 35 giorni c’è ancora grande ansia per la sorte dell’architetto padovano Luca Tacchetto e la canadese Edith Blais, scomparsi in Burkina Faso. Nei giorni scorsi è arrivata la notizia che la procura di Roma ha aperto un’indagine per rapimento a scopo di riscatto da parte di gruppi terroristici. Ora, come riporta Enrico Ferro sul Mattino di oggi a pagina 19, i carabinieri del Ros pensano anche alla pista Al Qaeda. (t.d.b.)