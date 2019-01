Spettatrice non gradisce spettacolo, Servillo: «vattene»

Condividi

Linkedin email

Una spettatrice invitata ad andarsene dal teatro direttamente dall’attore sul palco. È quanto accaduto al Bellini di Napoli durante lo spettacolo “Elvira” con Toni Servillo. Secondo la testimonianza di uno spettatore Servillo non avrebbe gradito le continue smorfie della donna, alla quale evidentemente non stava piacendo lo spettacolo e continuava anche a scuotere la testa. A quel punto l’attore napoletano si è avvicinato al proscenio e l’ha invitata ad andarsene. Il cabarettista Antonio Riscetti su Facebook nega però quanto riportato dalla stampa locale, cioè che la donna abbia abbandonato il teatro dopo il rimprovero dell’attore de “La grande bellezza”.

«Ero seduto dietro alla signora – scrive Riscetti su Facebook – e quanto appena scritto non è mai avvenuto se non a fine spettacolo. Solo allora la signora ha abbandonato il teatro. Insieme a tutti gli altri spettatori però. Il fatto tragico, che si prova ad occultare, il vero oggetto della discussione – conclude Riscetti – è un altro e cioè che a un attore non è consentito criticare l’atteggiamento del pubblico se questo non dà in maniera evidente fastidio (suonerie di telefonini, chiacchierare con la.persona seduta accanto, sbraitare)». Proprio Servillo in passato criticò per esempio l’uso dei cellulari durante gli spettacoli. (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)