«Treviso, chiudono i negozi in centro storico: rilancio ancora lontano»

Condividi

Linkedin email

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Luigi Calesso (Coalizione Civica per Treviso) sulla chiusura del negozio Furla e più in generale sul problema delle botteghe in centro storico

Ce la si potrebbe cavare con una battuta: Furla chiude perché non si sono accorti che la nuova amministrazione ha già rilanciato il centro? Ma sarebbe ingeneroso perché non si possono attribuire troppe responsabilità a un’amministrazione in carica da poco più di sette mesi. Anche se, a dire il vero, un battuta di questo tipo sarebbe la risposta adeguata ai tanti annunci, post, dichiarazioni con cui la nuova giunta ha trionfalmente spiegato, appunto, che il rilancio (anche commerciale) del centro storico è già iniziato. In realtà, il fenomeno delle chiusure di negozi in pieno centro storico è un fenomeno non nuovo e di non facile analisi: in alcuni casi ad un’apertura segue rapidamente una nuova apertura, alcuni luoghi rimangono vuoti per poche settimane, altri non vengono riutilizzati per anni.

La chiusura del bar Borsa e l’incerto futuro della sede della Camera di Commercio certo non favoriscono la permanenza dei negozi che si affacciano sulla piazza e questo è un problema nuovo e contingente che si affianca alle due questioni ormai “storiche”, quella delle gallerie (ormai quasi completamente vuote) e quello del commercio oltre i “confini” dell’asse Calmaggiore-Corso del Popolo, ai margini della quale (via Manin solo per fare un esempio) le serrande abbassate sono sempre più numerose. Eppure si tratta di zone più vicine, ad esempio, al parcheggio di piazza Vittoria più di quelle di piazza dei Signori dove il commercio continua a tenere. Forse, allora, il problema principale non è quello dei parcheggi ma quello, come sostiene il Presidente dell’Ascom Salvadori, del motivo per cui venire ad acquistare in città che è inestricabilmente legato a quello per cui si decide di venire in centro storico e, di conseguenza, all’identità del centro stesso, alla sua caratterizzazione, alla sua unicità che lo rende un luogo da frequentare a cui non sono paragonabili centri commerciali e outlet.

Senza, quindi, voler attribuire alla nuova amministrazione responsabilità che ancora non ha (e senza cedere neppure ai suoi altrettanto ingiustificati trionfalismi) è necessaria un’analisi approfondita delle difficoltà del commercio in centro, della “precarietà” di tanti negozi per trovare un modo di darvi risposta che, inevitabilmente, non può che partire dalla qualità della vita entro le mura per chi vi risiede e dei motivi per frequentarlo da parte di chi vive altrove. In questo senso la pedonalizzazione è una scelta che andrebbe non ripensata ma addirittura rafforzata, estesa, perché la vivibilità di vie piazze senza auto e smog serve ai residenti ma crea un ambiente molto più accogliente anche per visitatori e turisti.

Visto che tutti riconoscono nell’uscita dal centro delle “funzioni” pubbliche e private ora insediate all’ex-Appiani e al Sant’Artemio la causa principale dell’indebolimento del tessuto commerciale del centro storico penso che sia importante pensare a reinnestare funzioni di quel tipo dentro le mura. Se lavoratori e utenti degli uffici rappresentavano un bacino importante per il commercio, altri servizi pubblici e privati potranno riportare quel tipo di vitalità. In questo senso andrebbe valutato, ad esempio, il futuro dell’edificio della Camera di Commercio una volta che dovesse essere abbandonato dalla sede camerale: sarà oggetto di un altro intervento immobiliare destinato ad appartamenti “di lusso” e a qualche megastore o si potrà pensare a destinazioni (co-working, attività economiche leggere e innovative…) che favoriscano, appunto, la presenza di professionisti, imprenditori, lavoratori, clienti e utenti in quella piazza? Il mantenimento della grande sala della Camera come luogo di conferenze, mostre, incontri pubblici non potrebbe essere un modo per garantire la frequentazione della piazza anche dopo l’orario di chiusura degli uffici?

Noi di Coalizione Civica da sempre sosteniamo che il centro storico “per soli ricchi” non funziona e mi pare che ogni giorno che passa confermi la nostra tesi. Poiché, a differenza dell’attuale amministrazione che vive di granitiche certezze, io ho molte domande, molti dubbi (e qualche proposta) su come risolvere il problema della vitalità (anche commerciale) della città medievale penso che la convocazione degli Stati Generali del Centro Storico potrebbe essere il modo per coinvolgere nella soluzione tutti i soggetti interessati (dalle università alle associazioni di categoria, dall’amministrazione cittadina a Fondazione Cassamarca, dai residenti agli operatori del turismo) con le loro conoscenze, le loro competenze, le loro strategie e proposte.

Gigi Calesso

Coalizione Civica per Treviso

(ph: Shutterstock -Makalex69)