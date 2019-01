Alta tensione Iran-Israele, Teheran: «elimineremo sionismo»

Condividi

Tornano a spirare venti di guerra in Medioriente tra Israele e Iran. Ieri l’esercito di Tel Aviv ha rivendicato una serie di attacchi contro le forze iraniane in Siria, in risposta agli attacchi lanciati dal territorio siriano. «Mettiamo in guardia le forze armate siriane dal tentare di danneggiare le forze o il territorio israeliano», è il monito rivolto al regime di Damasco. Dura la risposta di Teheran, che arriva dal comandante dell’Aeronautica militare, il generale Aziz Nasirzadeh: «I giovani della forza aerea sono pronti e impazienti di combattere il regime sionista e di eliminarlo dalla faccia della Terra», ha affermato Nasirzadeh.

«A chiunque tenti di farci del male, faremo del male. Chiunque minacci di distruggerci se ne assumerà la responsabilità», la replica del premier israeliano Benjamin Netanyahu. L’attacco contro gli obiettivi iraniani in Siria, ha precisato Netanyahu, è stato deciso dopo che un missile iraniano era stato lanciato contro Israele. «Stiamo operando contro l’Iran e contro le forze siriane che favoriscono l’aggressione dell’Iran», ha affermato. Secondo l’Osservatorio siriano per i dritti umani, l’attacco ha ucciso almeno undici persone, nove delle quali straniere. (r.a.)

