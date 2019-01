L’azienda non lo paga, lui distrugge l’hotel appena costruito [VIDEO]

Condividi

Un operaio furioso ha distrutto con un escavatore l’hotel appena costruito perchè l’azienda per la quale lavorava non gli ha pagato le 600 sterline che gli doveva. L’albergo vittima della rabbia dell’autista è il Travelodge di Liverpool che ha subito danni importanti, tanto da ritardarne l’apertura. I colleghi hanno tentato in tutti i modi di fermarlo ma invano. «Oggi era l’ultimo giorno di lavoro, era tutto perfetto – ha spiegato al The Guardian uno di loro – ma lui ha distrutto tutto per venti, trenta minuti’». All’arrivo della polizia l’uomo è riuscito a fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce. (a.mat.)