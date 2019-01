«Burkina Faso, Luca ed Edith rapiti da affiliati ad Al Qaeda»

Condividi

Luca Tacchetto, architetto 30enne di Vigonza (Padova), e la canadese Edith Blais, scomparsi in Burkina Faso lo scorso 15 dicembre sarebbero stati rapiti da bande criminali affiliate ad Al Qaeda. È quanto sostiene Monica Timbiyabi Rinaldi, responsabile nutrizione di una ong nel Paese africano: «non sarebbe il primo caso in cui degli occidentali vengono rapiti da banditi locali per poi essere venduti ai gruppi di terroristi», afferma intervistata da Alice Ferretti su Il Mattino di oggi.

«Da tre anni a questa parte, e in un crescendo di gravità e di frequenza, le zone frontaliere a nord ed est, e in misura largamente inferiore a ovest, sono teatro di attacchi che mirano alle forze armate e ai rappresentanti dello Stato», spiega. La recente caduta del governo, inoltre, «può influire negativamente sulla capacità del Paese ad essere un eventuale mediatore con i rapitori e anche sull’eventuale decisione di dedicare più energie alla ricerca dei due giovani».

(Ph. Edith Blais / Facebook)