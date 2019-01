Casinò Venezia, che botta: deve pagare 28 milioni al Comune

Condividi

Linkedin email

La Corte dei Conti ha ordinato al Casinò di Venezia di pagare al Comune 28,615 milioni di euro. Una botta che potrebbe rivelarsi fatale per la casa di gioco. Come scrive Roberta De Rossi su La Nuova Venezia di oggi, la Corte ha bocciato il bilancio 2012 della società, quando l’azienda non versò a Ca’ Farsetti i 28,615 milioni d’incasso dei mesi di luglio, agosto, settembre: un accordo tra le parti per permettere al Casinò di continuare a operare in tempi di crisi.

La Procura ha però contestato l’intesa, sottolineando come non sia mai stata ratificata dalla giunta o dal Consiglio comunale e ricordando che il Casinò è un «soggetto concessionario della riscossione di imposte, tributi e canoni di pertinenza del Comune». Il collegio ha accolto tale tesi, sostenendo che «il Comune è l’unico titolare delle entrate derivanti dalla gestione della casa da gioco», comprese mance e biglietti d’ingresso, perché a lui è intestata l’autorizzazione al gioco d’azzardo rilasciata dal ministero dell’Interno.

(Ph. Shutterstock)