Sversamento di migliaia di litri di prosecco in un canale di Fontanelle, in provincia di Treviso. Come riporta il Mattino di Padova, il tutto è avvenuto a causa della rottura di una valvola in una cantina della zona. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno cercato di arginare il problema. (a.mat.)

(ph: shutterstock)