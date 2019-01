«Fusione Agsm-Aim, affare per cittadini o per la politica?»

Condividi

Le opposizioni veronesi tornano all’attacco sulla fusione tra Agsm e Aim. «Un anno e mezzo per riprendere in mano il progetto, ma in quali condizioni il gruppo Agsm arriva a questo traguardo e che garanzie hanno predisposto Croce e Sboarina per i lavoratori del gruppo?», domanda in una nota Michele Bertucco, consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune. «Amia è in grandissima difficoltà per il secondo anno consecutivo, il buco di bilancio 2018 atteso dovrebbe ammontare a circa 2 milioni di euro». Inoltre, «la gara a doppio oggetto che dovrebbe risollevare le sorti azienda viene continuamente invocata ma mai agita» e «resta aperta la questione delle società albanesi del gruppo, incompatibili con la legge Madia». Bertucco si domanda «quale sarà il prezzo di tutte queste inefficienze che Sboarina e Croce portano in dote ai vicentini» e annuncia: «per massima chiarezza chiederò di inserire precise clausole di salvaguardia occupazionale in favore dei lavoratori affinché i costi della cattiva gestione politica che l’amministrazione Sboarina e Croce hanno perpetuato non finiscano sul conto dei più deboli ed esposti».

Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale attende invece la commissione che a febbraio illustrerà il piano industriale di Agsm. «Da lì contiamo di capire chi saranno i veri beneficiari della fusione – scrivono i dem -, se i cittadini o il ceto politico. Vogliamo sapere se c’è la volontà da parte di Agsm di ridurre veramente gli sprechi, chiudendo una volta per tutte le società che sono in contrasto con la legge Madia e smettendo di dare soldi a destra e a manca. Agsm deve cominciare ad agire come un vero gruppo industriale e non come un regno di rendita economica suddiviso in feudi politici, diventando competitivo sul mercato delle tariffe con i fatti e non solo con le chiacchiere. (r.a.)