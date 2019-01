M5S: a Roma governa, a Verona non pervenuto

Condividi

Premesso che non abbiamo nessuna intenzione di aggregarci al coro che in questi giorni vede in azione quasi tutta la stampa italiana massicciamente impegnata in strilli di demolizione del governo vigente – in particolare contro i Cinque Stelle (oggi sul Corriere solo nove prime pagine filate…) – se ci sono cose che non funzionano, o perlomeno che impediscono alla maggioranza giallo verde di fare quanto è stato promesso, cioè cambiare l’Italia, esse andrebbero dette, senza per ciò essere automaticamente messi nel novero degli untori. A maggior ragione poi, se le questioni sono di interesse locale, veneto. Infatti, è evidente che un partito di governo, che si assuma la responsabilità di guidare il Paese, non può fare una cosa a Roma e un’altra a Verona, non può permettersi di essere scollato tra centro e periferia, non può limitarsi a una politica nazionale dei massimi sistemi roboante e dimostrativa, tralasciando completamente i problemi amministrativi locali, che restano un dovere per ogni forza politica che si rispetti, indipendentemente dal fatto che essa sia maggioranza o opposizione.

Verona, ad esempio, ha un problema (ma non è la sola città veneta ad averlo). I Cinque Stelle non governano perché in minoranza e purtroppo non svolgono nemmeno opposizione. In pratica è come se non esistessero, pochi e frammentati, a supporto di magre iniziative politiche, isolati e scoordinati, evidentemente dimentichi di essere al governo a Roma, incapaci a orientare il governo nazionale su scelte di utilità locale, assenti nel cercare di convertire in azione politica locale eventuali indirizzi nazionali.

I parlamentari veronesi Cinque Stelle sembrano impegnati in altre faccende e, anche quando rivestano incarichi ministeriali (Fantinati, in foto), non riescono a dedicare almeno una parte del loro tempo né per risolvere i problemi della periferia né per sostenere le iniziative dei rappresentanti locali, in particolare dei consiglieri comunali di Verona, tra l’altro clamorosamente non collaborativi tra loro stessi. Insomma, a Verona, la maggioranza che governa è quella che sappiamo, ma l’opposizione, a parte il coraggioso ma solitario Bertucco, non esiste, con tutte le conseguenze negative per i veronesi.

Proviamo con qualche esempio concreto. Quale sarebbe la posizione dei Cinque Stelle sulle società partecipate? Qualcuno forse la conosce, è stato fatto qualcosa? Eppure a Verona, tra le molte società comunali i movimenti sono scarsi e poco chiari, esattamente all’opposto di come vorrebbe la legge e di come suggerirebbe il buon senso e la sana a e prudente gestione. In altre parole, proprio qui l’opposizione sarebbe indispensabile. È forse solo perché non sta scritto nel patto di governo, che su questo tema cruciale regna il silenzio a Verona? E che si dice del piano immobiliare, cosiddetto Folin, di Cariverona e delle varie proposte di urbanizzazione avanzate dalla Giunta? Anche qui, l’azione dei Cinque Stelle non pervenuta, eppure trattasi di questioni cruciali, anche per cacciare fuori dalla città quella congerie di interessi grigi che da un po’ di anni gravano su Verona e che dovrebbero essere un tema tipico da “governo degli onesti”.

Aggiungiamo che da un movimento che esprime il ministro delle Infrastrutture, ad esempio, ci si potrebbe aspettare qualche lume sui (molti) problemi veronesi relativi alla viabilità. Non dico il tunnel, non dico il traffico o l’inquinamento da automobili, ma certamente sulla ormai storica ex tranvia, vicenda senza fine, monumento vergognoso all’inconcludenza dei veronesi e dei loro amministratori. Dal partito che ha anche i cordoni della borsa per queste spese, ci attenderemmo un intervento risolutore, per ridare serietà al progetto, per dissociarlo dalla logica tanto per fare cui è approdato da tempo, e per realizzare possibilmente in tempi rapidi a Verona una infrastruttura moderna, veramente utile, funzionale e valida anche per il futuro.

Poi i veronesi, e non solo quelli, si aspetterebbero un segno di vita dal ministro della Cultura e dello Spettacolo, che invece sembra inerte davanti allo sfacelo della Fondazione Arena, che il sindaco sta perseguendo, che i lavoratori invece stanno cercando di osteggiare e che (invano) i consiglieri comunali del Movimento denunciano. In questa storia (triste) non solo il ministro pare disattendere completamente le richieste che vengono dai colleghi di partito scaligeri, ma sorprendentemente sembra abbia rinunciato a farci sapere la sua linea, a farsi rappresentare nel consiglio di indirizzo da persone di sua fiducia, al contrario permettendo, come un ventriloquo, di esprimersi con una voce diversa da quella ministeriale a una degna persona, peraltro espressione del PD e allineata alle lungimiranze del sindaco. Sicché, alla fine l’idea che i veronesi si sono fatti è che anche ai Cinque Stelle interessi poco o punto del futuro e del presente della Fondazione Arena.

Altri casi potremmo citare, ma crediamo che il succo del discorso dovrebbe essere sufficientemente chiaro. Le critiche dei restauratori interessati e dei giornaloni sono differenti nello spirito e nella forma da queste nostre. Le cattive compagnie però non possono farci tacere davanti alla patente evidenza che, soprattutto a livello locale, c’è ancora molto da fare per esprimere la novità di una forza politica che ha raccolto moltissimi consensi e che spera di raccoglierne in futuro. Che potrà farlo solo se dimostrerà di essere in grado di mantenere almeno una parte delle promesse fatte, che non sono solo il reddito di cittadinanza, ma cambiare dal profondo questo paese, anche queste città del Veneto, che purtroppo continuano a sprofondare.

