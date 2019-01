Migranti, Briatore: «non possiamo accoglierli tutti»

Condividi

Flavio Briatore sposa in toto la politica adottata dall’attuale governo che prevede la chiusura dei porti per bloccare l’immigrazione clandestina. L’ha ribadito su Instagram dove oggi ha pubblicato la foto di una di una cartina geografica dove mette a confronto la grandezza del continente africano con quella dell’Italia. Sopra una didascalia eloquente: «forse così sarà più chiaro il motivo per cui non possiamo accogliere tutti i migranti». (a.mat.)

