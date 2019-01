«Pfas, Regione Veneto estenda divieto pesca a zona arancio»

Condividi

Linkedin email

Il Coordinamento Acqua libera dai Pfas esprime «sconcerto» sulla proroga della Regione Veneto dell’ordinanza che vieta il consumo del pesce pescato nella zona rossa. «Vietare solo il consumo del pesce pescato e solo in zona rossa – scrive il Coordinamento in un comunicato – non è, a nostro parere, una misura che tuteli realmente la salute dei cittadini». Gli attivisti ravvisano come nell’ultimo rapporto Arpav si evidenzi che «le acque del fiume Retrone, nel tratto che scorre nei comuni di Sovizzo, Creazzo, Vicenza, quindi in zona arancio», sono ancora contaminate dai Pfas». Pertanto, il Coordinamento «esprime il proprio disappunto nel constatare che ancora una volta la Regione Veneto ed i singoli Comuni non fanno il minimo sforzo per inquadrare il problema inquinamento da Pfas nell’insieme», come dimostra «il fatto di non considerare minimamente zona da tutelare la Zona Arancio».

A fronte di ciò il Coordinamento chiede «che tutta la Zona Arancio venga ricompresa nell’ordinanza Regionale» e che in caso contrario «siano i sindaci dei comuni compresi nella zona arancio a prendere tale iniziativa, emettendo una ordinanza comunale che vieta il consumo di pesce pescato». Ancora, viene chiesto che «la Regione inizi a programmare (come è stato fatto per le acque destinate al consumo umano) un serio piano di fornitura alle aziende agricole dei territori inquinati, di acqua priva di Pfas» e che «lo screening sanitario presso le strutture pubbliche venga ampliato a tutta la Zona Arancio (come da mozione regionale votata all’unanimità nel dicembre 2017) su pagamento di un ticket». (r.a.)

(Ph. Shutterstock)