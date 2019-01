Post anti-sionista, bufera su Lannutti (M5S)

Condividi

Linkedin email

Il senatore del Movimento 5 Stelle Elio Lannutti finisce nella bufera, accusato di antisemitismo per un post pubblicato su Facebook a commento di un articolo dal titolo “Le 13 famiglie che comandano il mondo”. «Gruppo dei Savi di Sion e Mayer Amschel Rothschild, l’abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il Sistema Bancario Internazionale, portò alla creazione di un manifesto: “I Protocolli dei Savi di Sion”. Suddiviso in 24 paragrafi, viene descritto come soggiogare e dominare il mondo con l’aiuto del sistema economico, oggi del globalismo, dei banchieri di affari e finanza criminale». Queste le gravi parole dalle quali ha preso le distanze anche il leader del M5S, Luigi Di Maio. Il senatore di Forza Italia, Lucio Malan, in una nota attacca Lannutti e il partito della Casaleggio Associati: «Un senatore 5S può essere espulso se non obbedisce prontamente alle giravolte programmatiche dei capi, ma se sposa le tesi del più truculento antisemitismo non arriva neppure una smentita. Inquietante!».

Duro anche il commento di Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Partito Democratico. «Le dichiarazioni del senatore Lannutti sui Protocolli dei Savi di Sion sono il punto più basso di questo mix di odio, negazionismo e razzismo che riaffiora sempre più spesso». In serata sono arrivate le scuse del giornalista: «ieri – scrive Lannutti su Facebook – ho pubblicato un link sui banchieri Rothschild, senza alcun commento. Poiché non avevo alcuna volontà di offendere alcuno, tantomeno le comunità ebraiche od altri, mi scuso se il link ha urtato la sensibilità. Condividere un link non significa condividere i contenuti, da cui comunque prendo le distanze. Ci tengo a sottolineare che non sono, né sarò mai antisemita». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Imagoeconomica)