Reddito cittadinanza, consulente di Di Maio: «1 milione di posti in tre anni»

Condividi

Linkedin email

«Nell’arco dei prossimi 2-3 anni, ci attendiamo la creazione di 1 milione di posti di lavoro dall’attuazione del Reddito di cittadinanza, in condizioni economiche normali. Ovviamente in un quadro non di stagnazione o di recessione». Questa la stima di Pasquale Tridico (in foto), consigliere economico del ministro del Lavoro Luigi Di Maio, intervenuto ieri a un videoforum organizzato dal Sole 24 ore. Le stime di Tridico si basano sul presupposto che nella platea di 1,7 milioni di nuclei familiari beneficiari potenziali del nuovo sussidio (oltre 4,9 milioni di persone), ci sia almeno un milione di soggetti occupabili tra la fine del primo ciclo (18 mesi) e l’attivazione del secondo.

Tridico ha poi spiegato cosa si potrà comprare con la card che verrà erogata da Poste Italiane. «La card è vincolata a codici merceologici della precedente carta Rei, confermeremo l’esclusione di tutto ciò che è connesso al gioco d’azzardo. Ci sarà un decreto che rivedrà i codici merceologici per estendere le spese ammissibili. Nella logica di incentivare i consumi, la somma va spesa entro il mese d’accredito. L’eventuale residuo verrà decurtato nel mese successivo del 20%, ogni 6 mesi è prevista una verifica che può portare all’azzeramento dei fondi, salvo mantenere una mensilità disponibile». (r.a.)

Fonte: Sole 24 Ore

(Ph. Imagoeconomica)