«Reddito cittadinanza non abolisce povertà, era meglio il rei»

Il presidente di Confartigianato Veneto Agostino Bonomo torna a parlare di reddito di cittadinanza e lo fa, come in precedenza, in maniera molto critica. «Le imprese non devono diventare l’anello debole di una catena che sin dalla sua proposta abbiamo dichiarato non essere idonea per risolvere il problema occupazionale del nostro Paese – dichiara Bonomo in una nota -. Se le attività produttive non operano in un contesto che permette loro di continuare a generare valore, mancano della possibilità di implementare gli organici e gli sgravi fiscali previsti per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza non rappresenteranno di certo una leva attrattiva».

«L’annuncio del professor Tridico, consigliere del ministro Di Maio, che vorrebbe dare priorità alle imprese con il bonus targato “reddito di cittadinanza” – prosegue Bonomo – è un tentativo di correzione in corsa che conferma la natura di un provvedimento sbagliato, farraginoso, a carattere assistenziale. Premesso che mi auguro davvero si possa trovare una modalità che aiuti le imprese ad assumere, quello che mi preoccupa è che queste non diventino l’ennesimo alibi per giustificare una scelta negativa. Una scelta sbagliata fin dal titolo, ma tant’è che tale era la promessa elettorale. Dire a tutti coloro che nascono nel Paese che troveranno a disposizione un reddito semplicemente connesso alla cittadinanza, al di là se a fronte di lavoro vero o finto, è stravolgere una realtà ed un sentimento di responsabilità che ha fin qui guidato e motivato generazioni di famiglie».

«Il reddito di cittadinanza rischia di non dare giustizia ai veri poveri, verso i quali l’esperimento del cosiddetto reddito di inclusione, socialmente corretto fin dalla denominazione, aveva dimostrato di funzionare. Non vorremmo che i nuovi farraginosi parametri finissero per relegare in second’ordine la realtà della povertà vera, quella meritoria di solidarietà sociale a carico delle tasse che paghiamo. Il reddito da lavoro, di questo si dovrebbe parlare, ha bisogno che vi sia lavoro, che vi siano imprese disposte a generarlo, compresa la dimensione dell’auto imprenditorialità. Ma la cosa più grave, per me imprenditore veneto e padre di famiglia – conclude Bonomo – è il rischio che si debiliti ancor più la voglia di darsi da fare, sia nel fare impresa, anche autonoma, che nel ricercare un lavoro dal quale ricavare soddisfazione». (t.d.b.)