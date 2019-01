«Rimborsi a risparmiatori truffati: M5S e Lega su binari differenti»

Condividi

Letizia Giorgianni, presidente dell’Associazione Vittime del Salvabanche critica il Movimento 5 Stelle e la Lega sul fronte dei rimborsi dei risparmiatori coinvolti nei crack bancari accusandoli di «viaggiare su due binari differenti. La situazione è tutt’altro che chiara», commenta Giorgianni spiegando come «da una parte il sottosegretario Alessio Villarosa convoca i risparmiatori per la prossima settimana per parlare dei decreti attuativi che disciplineranno la norma senza fare accenni a nessun altro aspetto. Dall’altra parte il sottosegretario Massimo Bitonci della Lega, con le dichiarazioni di oggi, in maniera evidente, si salvaguarda da possibili e future contestazioni nel caso la norma non passi».

«Lo scorso 16 dicembre – ricorda infatti la presidente dell’associazione – il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, ha messo nero su bianco come la norma che dovrebbe ristorare i risparmiatori sarebbe carente ed esposta a procedura di infrazione. Mentre nei giorni scorsi il portavoce della Commissione Ue ha dichiarato ad alcuni organi di stampa che sono stati già presi contatti con Roma, facendo sottintendere comunque l’inizio di un dialogo. Fanno eco le dichiarazioni del ministro Tria che, in audizione ha dichiarato di non aver ricevuto nessun avviso di procedura di infrazione, senza però smentire che la norma sia “attenzionata” dall’Europa. Il governo faccia chiarezza». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: Facebook Alessio Villaroba)