Scala le montagne in bikini, cade e muore congelata

Lo stesso motivo che le aveva dato notorietà sui social l’ha portata alla morte. Gigi Wu, 36 anni, era diventata famosa perchè scalava le montagne in bikini. Originaria di Taiwan, ha scalato negli anni le cime più alte conquistando un esercito di follower che la seguiva con passione. Fino all’11 gennaio quando la ragazza si era avventurata nel Parco nazionale di Yushan in solitaria.

Dopo otto giorni di trekking, l’incidente a 1700 metri di altezza: come riportano i media locali Gigi è scivolata e caduta in un burrone per 20 metri. La ragazza è riuscita a contattare un amico spiegando di non riuscire a muoversi per via delle ferite. Ma questo non è bastato a salvarla. I soccorsi sono stati rallentati dal maltempo che ha colpito la zona proprio in quei giorni e i vigili del fuoco sono stati costretti a raggiungerla a piedi arrivando circa 28 ore dopo l’allarme. Le temperature estremamente proibitive, soprattutto di notte, e il suo abbigliamento non consono le sono stati fatali. (a.mat.)