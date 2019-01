Ubriaco alla guida, assolto in Appello: «andava piano»

Condividi

Ubriaco alla guida? Nessun problema, se vai piano. È questa la morale della sentenza con cui la Corte d’appello di Venezia ha accolto il ricorso presentato da un 33enne residente a Spresiano (Treviso) beccato al volante con un tasso alcolico di 1.10, più del doppio rispetto al limite di legge (0,50). Come riporta Fabio Poloni su La Tribuna di oggi, i giudici d’Appello hanno riconosciuto la «particolare tenuità» del reato, in virtù di una serie di comportamenti “virtuosi”, in primis la velocità ridotta e il non aver causato incidenti.

(Ph. Shutterstock)