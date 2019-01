Verona, nasce il primo museo del Nordest a misura di bambino

Condividi

A maggio l’area degli ex Magazzini Generali darà il benvenuto al Children’s Museum Verona dedicato interamente ai bambini. Un luogo dove il mondo si svela e lo fa attraverso giochi ed esperienze emozionali. Non solo un museo innovativo, ma anche parte di un progetto di rigenerazione urbana che nascerà in un quartiere attualmente identificato con la Fiera, una zona che sta vivendo una fase di rinascita con un progetto di riconversione. Sarà il primo museo di questo tipo a Nordest, il quarto in Italia dopo Roma, Milano e Genova.

Si tratterà di un percorso su due piani, 650 metri quadrati in totale, dedicato non solo ai più giovani ma alle famiglie. A guidare il visitatore sarà la curiosità e la passione. Al piano terra del Children’s Museum sorgerà il ThinkLab, area interattiva dove laboratori e didattica vivono assieme, con attività scientifiche dove la manualità la fa da padrona. Meccanica e falegnameria, robotica e scrittura creativa convivono assieme. Mentre al primo piano ci sarà la “live experience” un open space immersivo dove la parola d’ordine è “vietato non toccare”. Discipline differenti per un unico processo formativo ovvero la “Steam education“, dove l’acronimo raccoglie Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: Facebook Children’s Museum Verona)