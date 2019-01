Aereo scomparso, l’agghiacciante messaggio vocale del giocatore

Condividi

Dopo la sparizione dell’aereo con a bordo Emiliano Sala, il giovane attaccante del Nantes trasferito al Cardiff, è diventato virale il suo ultimo messaggio vocale inviato su Whatsapp al padre e ad alcuni amici mentre si trovava a bordo del velivolo. «Salve ragazzi come state? – dice Sala nel messaggio – sono sfinito. Ero a Nantes, ho dovuto fare talmente tante cose, e poi ancora, ancora…non finiva più. Adesso sono in aereo. Sembra che stia per cadere a pezzi. Me ne vado a Cardiff, speriamo possa cominciare domani pomeriggio ad allenarmi con la mia nuova squadra. Voi come state? Se fra un’ora e mezzo non ci saranno mie notizie, non so neppure se manderanno qualcuno a cercarmi, perché non mi ritroveranno, ma voi lo saprete. Papà, ho una paura…».

Anche l’ex fidanzata Berenice Schakir non crede all’ipotesi di un incidente. In un post su Twitter, successivamente cancellato, ha scritto: «indagate sulla mafia del calcio, perché io non credo a un incidente. Non riesco a smettere di pensare a te, Emi. La vita può cambiare in un secondo, siamo polvere in questo universo. Perché succedono queste cose ad un uomo così buono e bello, pieno di progetti e gran lavoratore? Per favore investigate, non smettete di cercarlo! Non ci credo che abbiano sospeso le ricerche per il maltempo proprio quando erano stati trovati i primi detriti dell’aereo». (a.mat.)

