Bossi jr: «nessuna querela da Salvini, ha capito che non c’entravo»

La Corte d’Appello di Milano ha disposto il non luogo a procedere per Umberto Bossi e il figlio Renzo, sotto processo per appropriazione indebita. Per il tesoriere Francesco Belsito, invece, condanna a un anno e 8 mesi, con pena sospesa. Nelle scorse settimane Matteo Salvini aveva presentato querela nei confronti dello stesso Belsito, non citando invece i Bossi. Mossa decisiva che ha portato al «non luogo a procedere».

Renzo Bossi ha commentato: «Matteo Salvini e gli avvocati della Lega hanno analizzato e capito che queste spese non erano imputabili a me e così non hanno fatto querela. Finalmente finisce un processo lungo 7 anni. Sono contento ma dispiaciuto allo stesso tempo perché avrei voluto discutere nel merito delle spese contestate». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)