Brexit, Confapi Padova: «colpo da 429 milioni per export veneto»

Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, ha calcolato quali potrebbero essere le conseguenze dell’uscita del Regno Unito dall’UE per l’export delle imprese del territorio: una contrazione del 7% degli affari, cui aggiungere un potenziale costo in termini di tasse doganali pari a un altro 5%. Il presidente Carlo Valerio ha dichiarato: «quanto sta accadendo è la dimostrazione di come le scelte compiute sul piano emotivo possano avere conseguenze nefaste per tutti. La Brexit è una faccenda che riguarda tutti noi. E il fatto che il Regno Unito non abbia ancora stretto accordi commerciali con i singoli partner alternativi alle regole attuali, la dice lunga sul caos di una nazione spesso indicata come modello di democrazia ed efficienza. In un certo senso, siamo arrivati alla resa dei conti con il populismo e le sue derive. Vale per la Gran Bretagna come per lo scenario italiano. Sebbene ancora non sia chiaro quale forma di rapporto Londra sceglierà di intrattenere con l’UE, è scontato che le cose non saranno più come prima».

Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, ha provato a capire cosa cambierà per il made in Italy e per le imprese del territorio. Si parte da un dato: il Veneto ha esportato nel 2017 (ultimo anno con dati disponibili nella loro interezza) per 3,576 miliardi di euro verso il Regno Unito (fonte: Ufficio di statistica della Regione). Ma quanti di questi introiti sono effettivamente a rischio nel prossimo futuro? Un report della Sace (gruppo attivo nell’export credit) ha calcolato che l’Italia potrebbe vedere una contrazione delle esportazioni verso la Gran Bretagna da un minimo del 3 a un massimo del 7%, ovvero tra i 600 e i 1.700 milioni di euro in meno. Si parla soprattutto di macchinari, prodotti alimentari e bevande e prodotti in metallo, e una parte importante è legata ai settori tessile/abbigliamento. A ciò si aggiunge il rischio della possibile reintroduzione dei dazi: Fabbrica Padova ha stimato che la tassazione sulle merci italiane potrebbe essere superiore al 5% del valore esportato. E se il costo si ribaltasse sui margini delle aziende, l’incidenza a livello nazionale sarebbe superiore al miliardo di euro (in linea con le perdite francesi e tedesche). Per il Veneto 178,8 milioni oltre ai 250 calcolati in precedenza e ai arriva a 428,8.

«Per esperienza diretta con i mercati d’oltremanica, posso assicurare che la Gran Bretagna non è pronta per affrontare il ritorno delle dogane. Ed è data quasi per scontata la svalutazione della sterlina. Ma c’è un altro punto: il Regno Unito ormai da tempo ha ridotto in modo considerevole le sue attività industriali preferendo importare dall’estero quanto gli serve, in particolar modo nel settore meccanico e per quello alimentare – conclude la sua disamina Valerio -. Non potrà chiudere del tutto le frontiere se vuole continuare a sopravvivere, ma, allo stesso tempo, non è escluso che torni a puntare sulla produzione interna. E ciò comporterebbe anche impatto negativo sulle imprese italiane più legate al mercato UK». (a.mat.)

(ph: shutterstock)