È arrivata la neve: situazione e previsioni in Veneto

Alla fine la neve, preannunciata da giorni, è arrivata. Questa mattina il Nordest si è svegliato ricoperto da una coltre bianca: innevate le campagne e le città, anche in pianura e in laguna. Secondo le previsioni Arpav, le precipitazioni a carattere nevoso dovrebbero durare fino al pomeriggio, per poi attenuarsi gradualmente a partire da Ovest.

Nella notte fino alla mattina di domani saranno possibili nuove deboli precipitazioni sparse nevose anche in pianura, in particolare sui settori sud-occidentali e occidentali della nostra regione, per poi attenuarsi a partire dal primo pomeriggio. Le temperature sono sostanzialmente stazionarie, solo a partire da domani le massime torneranno a salire. Insomma, sarà una spolverata leggera, che non dovrebbe comportare grossi disagi. (r.a.)

