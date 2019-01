Vicenza, ecco perché Rucco il Tortuga durerà

Condividi

Qual è quell’animale che incede al rallentatore, che ha l’aria di non farsi turbare da ciò che gli accade intorno, che sembra ponderare allo sfinimento ogni cambio di direzione, con quegli occhi semi-chiusi di chi vive a bassa intensità, eppure vive, cammina, tira avanti, fa poco ma alla fine la sfanga sempre, e se proprio gli si para di fronte una minaccia, si chiude nel suo guscio opponendo una corazza di attesa e silenzio all’aggressore? Se rispondete con la saggia tartaruga, ci avete azzeccato solo a metà. Perché a Vicenza, la risposta giusta é: Francesco Rucco, il sindaco di centrodestra.

FELPATISSIMO

Come già abbiamo avuto modo di scrivere, il vicentino di nascita leccese é stra-ultra-mega-vicentino: nei modi (accomodanti, con quel tocco di bonarietà meridionale a renderlo più simpatico della media un po’ algida degli autoctoni), nei toni (moderati, va da sé), ma anche nella sostanza politica e amministrativa. Ed é qui che, suo malgrado, si trova forse il suo segreto, che poi lui stesso ha già ampiamente svelato in questi primi quasi sette mesi: prima di procedere, pensa e ripensa ogni mossa, e solo quando é arcisicuro di avere tutte le cose a posto, annuncia e realizza. Se chi lo ha preceduto, Achille Variati (Pd), cento ne diceva e una ne faceva, Rucco ne esamina una volta, e quella fa, se la fa. Fa pochissima “politica”, intesa come comunicazione e azioni simboliche per alimentare il consenso; e nel contempo amministra felpato, prudente, circospetto, da posapiano che evita scientificamente, per quanto può, grane e bucce di banana.

UNA LA PENSA, E QUELLA FA

Sulla sicurezza, a parte qualche provvedimento più d’immagine che di ciccia (eliminato qualche pericolosissima panchina, aver abbattuto il temibile “muretto dello spaccio”, aver ordinato di non posare più il fondoschiena sugli scalini del Chiericati), e altri invece un po’ più utili, almeno in teoria (presidio fisso a Campo Marzo, cittadinanza attiva con gruppi di segnalazione su Whatsup) ha abbassato l’asticella delle aspettative, non si sa quanto consapevolmente, tenendo un profilo quasi austero, specie se confrontato con certe uscite più sceriffesche di suoi colleghi di centrodestra, anche in Veneto (leggi: soprattutto Brugnaro a Venezia e, in misura minore, Conte a Treviso, anche se siamo ben lontani dal piglio truculento del vecchio Gentilini). Sulla cultura, l’altro assessorato che ha dovuto intestarsi controvoglia per mancanza di papabili all’altezza, pochi giorni fa ha varato un progetto assieme al Cisa e al Teatro Civico per vitaminizzare di mostre la Basilica Palladiana: niente di trascendentale, ma ha almeno riesumato dall’oblio i due soggetti di cui sopra, di cui si erano perse le tracce. Un modo anche, ad essere maligni, per far dimenticare il flop oggettivo di quella intitolata “Il trionfo del colore”, al Chiericati. Nel capitolo “fusione Aim-Agsm”, cioé in pratica dare il predominio societario della multiservizi comunali all’omologa veronese, la quale tuttavia a sua volta deve superare le resistenze di chi non gradisce comunque spartire cariche, asset e denari con i più piccoli vicentini, Rucco ha portato a casa al momento un protocollo d’intesa, ma nonostante le dichiarazioni ufficiali (ad esempio del presidente scaligero Croce su questo quotidiano online), in tali complicate faccende pre-matrimoniali le cose potrebbero allungarsi più del previsto. Quanto alla mobilità, regno dell’assessore Claudio Cicero, è già stata in parte smontata quella precedente, firmata da Antonio Dalla Pozza (Pd), con sollievo degli automobilisti e di qualche commerciante, ma non della qualità dell’aria, che invero nessuna amministrazione comunale può migliorare da sola.

TRONCARE E SOPIRE

Queste le voci all’attivo. Poi ci sono le promesse ancora tutte da mantenere. Dal sapore epico, se pensiamo a quante e quali risorse, economiche e politiche, saranno necessarie per portarle a termine: il nuovo palazzetto dello sport, la nuova Biblioteca Bertoliana, un centro d’emergenza con pista d’atterraggio nel Parco della Pace (spazio enorme di fatto inutilizzato), portare il turismo religioso (?) a Vicenza e, più impegnativa di tutte, l’impegno a risollevare di morale una Vicenza sfiduciata e smarrita dopo la batosta della Banca Popolare fallita. E al passivo? Difficile definire così atti e fatti che non sono tanto errori, o peggio orrori (a parte la storiaccia del calendario voluto da Renzo Rosso all’Olimpico e in giro per la città, raccontata su queste colonne da Cesare Galla), ma più che altro rinvii sistematici, scansamenti scientifici, finte letargie strategiche. Il centro Bocciodromo, gli ultimi antagonisti di sinistra rimasti su piazza, ti dichiarano guerra al primo cenno di volerli buttare fuori (piano a rischio incostituzionalità, occhio), come da tuo programma elettorale? Si prescrive all’assessore competente una verifica della compatibilità con la convenzione, e si rimanda senza ansia al bando dei prossimi mesi. Volano scintille fra la tua capogruppo, tale Siotto, e quel fulgido esempio di tolleranza che é Cicero sulla nuova viabilità a San Lazzaro? Si tronca e si sopisce. Il ministero della cultura ti manda una scoppola grande così diffidandoti sui permessi edificatori nell’ex Cotorossi? Tu mandi avanti l’assessore all’urbanistica con Zoppello che anodinamente si limita a dire che non si è d’accordo. Cicero in primis ti scavalca a più riprese, per esempio ritirando fuori un progetto inesistente che rischierebbe di far sloggiare l’amata “spiagetta” estiva a San Biagio, raduno degli sprizzanti di ogni colore politico? Ti tocca rintuzzarlo, e morta lì. Sempre Cicero ti fa scoppiare un casino sul nulla mettendosi una camicia nera e affacciandosi a un balcone del Comune? Devi redarguirlo, ma mandarlo via non puoi, perchè a differenza di quasi tutti i tuoi assessori, Cicero si sbatte, è sempre on the road, ha ritmi da stakhanovista, anche troppo per i tuoi gusti.

LOTTE INTERNE

L’altro assessore più fattivo, Silvio Giovine recordman di preferenze e gran protegé dell’assessore regionale Elena Donazzan (a noi!), non molla l’incarico in Regione? Tu glielo fai presente con disappunto, quello, fumantino, alza la voce, ma mica puoi cacciarlo: fai passar tempo, per vedere se nel frattempo le intemperanze pubbliche della sua capo-corrente, che ha criticato apertamente la giunta a cominciare dalla nevralgica sicurezza, non si stemperano via via che si offusca il tremendo rosicamento per aver visto esclusi i suoi candidati al consiglio provinciale. E già, perché Rucco é anche presidente della Provincia, e dovrà gestire altri dossier mica da poco anche lì. Partendo dalle nomine: chi sceglierà per presiedere la Stv, la società dei trasporti, per esempio? Corre voce che possa essere qualcuno vicino al suo onnipresente consigliori Alberto Serafin, ex amministratore di Acque del Chiampo e artefice dell’ultima parte della sua campagna elettorale. Un altro che gli dà consigli, anche se non si quanto ascoltati, é il ras veneto di Fratelli d’Italia, lo sgomitante Sergio Berlato. Il suo partito in questi giorni ha ripescato un problema che in linea di principio é giustissimo: togliere l’obbligo di adesione scritta alla Costituzione antifascista, una roba vagamente autoritaria dal momento che dovrebbe bastare rispettare le leggi vigenti, in una democrazia liberale. Politicamente, tuttavia, ha avuto ragione Rucco a liquidarlo come una questione non prioritaria. Curioso che Giovine, braccio destro della Donazzan che con Berlato é in guerra aperta da anni – fra parentesi: un odio del tutto personale, privo di qualsiasi contenuto politico – si sia precipitato a sottoscrivere la proposta di FdI. Segno appunto che non sono le idee il punto che divide: é solo una conflitto fra bande.

A MUSO DURO

L’unica vera eccezione al suo abituale modus operandi, cioé opporre un bel muro di gomma ad attacchi e incidenti, Rucco l’ha fatta per replicare al vero e proprio schiaffo ricevuto dal presidente della fiera Ieg, il riminese Cagnoni. Il quale in poche parole ha inviato il seguente messaggio: o Comune e Provincia, cioè Rucco, non si allineano (ricordiamo che il centrodestra ha sempre contestato la fusione fra l’ente fieristico berico con quelle romagnolo), garantendo maggior sostegno nella ricezione turistica, e addirittura reinvestendo i dividendi nella spa, o niente nuovi padiglioni. Un aut aut in piena regola (ed esagerato, se si pensa che Cagnoni pretende il passaggio del Tav vicino alla fiera, come se il Comune potesse deciderlo con la bacchetta magica). A cui il sindaco, inusualmente, ha risposto per le rime, ridicolizzando la sparata su VicenzaOro che supererà Basilea, ribadendo la contrarietà passata all’unione coi riminesi, e insinuando il sospetto che il colpo sferrato da Cagnoni sia più politica (la comune fede di centrosinistra con Variati) che tecnica. Ci é andato giù duro, insomma. Quasi che su questo fronte fosse ancora all’opposizione. Risibili, invece, le polemiche dell’attuale, di opposizione, sulla sua mancata presenza all’inaugurazione dell’esposizione orafa di venerdì scorso perché era nella sua Lecce per ragioni private: Ieg era anche più contenta di veder rappresentato il Comune da Giovine, e Rucco è fatto così: la famiglia prima di tutto – in questo sì, che é diverso anni luce dal sindaco-tipo eternamente democristiano che Vicenza ha vissuto sulla sua pelle in particolare con Variati e, più addietro, con Corazzin: politici la cui ragione di vita era ed é solo la politica, da mane a sera, a colazione e a cena e pure di notte, nei sogni più reconditi e nelle fantasie più estreme.

CHI VA PIANO…

Smussa qua e smussa là, rimanda quello e rimanda questo, lancia in resta solo in difesa e se proprio si deve, medita e analizza e soltanto poi, con cautela, decidi, e mantieniti un tuo spazio di libertà privata, come farebbe il cittadino comune che, per amor di quiete, non si lascia drogare dalla tossicità della lotta politica: ecco a voi il “metodo Rucco”. Conoscendo i vicentini, che come del resto i veneti non chiedono di meglio di essere lasciati in pace salvo veder rispettati i loro fondamentali (sicurezza, traffico scorrevole, servizi efficienti, un po’ di vita sociale alla sera e di domenica), potrebbe campare a Palazzo Trissino cent’anni. Chi va piano, va sano e dovrebbe andar lontano. Sempre che non si stufi prima, Francesco “Tortuga” Rucco.

(ph: ph: Uberto/Flickr)