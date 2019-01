Feltre (Bl), paura per anziano scomparso: appello per trovarlo

Condividi

Cresce l’apprensione per Federico Velluti, 76enne di Feltre (Belluno), che si è allontanato da casa il giorno di Santo Stefano e da allora non ha più dato notizie di sé. Velluti, noto restauratore conosciuto in tutto il Bellunese e in Veneto, studioso d’arte e scrittore, ha lasciato la sua dimora, l’edificio storico “Castello di Lusa”, senza più dare alcuna notizia ai familiari, preoccupati anche per lo stato di depressione di cui ultimamente soffriva e che potrebbe essere la causa della scomparsa.

I familiari non hanno alcun indizio su dove Velluti potrebbe essere andato: partito da casa con pochi bagagli, recentemente aveva citato più volte la zona della Valgardena e in generale gli ambienti montani. L’uomo è alto 180 cm, di corporatura magra, facilmente riconoscibile per la barba bianca, al momento della scomparsa indossava una maglia di pile, color blu, pantaloni neri e giaccone blu. Chiunque abbia notizie può contattare la Compagnia Carabinieri di Feltre al numero 0439 848100. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Federico Velluti / Facebook)