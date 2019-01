Fusione Agsm-Aim, Tosi: «non credo si farà»

Condividi

L’ex sindaco di Verona, Flavio Tosi (in foto) interviene sulla fusione tra Agsm e Aim. «Si è perso un anno e mezzo – scrive su Facebook – buttato via letteralmente, perché ora si riparte dalle stesse identiche basi alle quali eravamo arrivati noi con Achille Variati. Del resto quei parametri erano e sono un punto d’equilibrio non modificabile, come ho sempre detto. È un peccato dal punto di vista industriale che si sia gettato al vento tutto questo tempo. E se ne perderà ancora secondo noi, perché a oggi siamo solo alla lettera d’intenti e Croce, padre padrone di Agsm nell’attuale assetto, non credo abbia voglia di modificare lo status quo».

L’altra questione – prosegue – è quella degli investimenti e delle sponsorizzazioni. Gli investimenti nuovi, attuati dall’attuale gestione, sono pari a zero. Si stanno portando avanti i nostri progetti, il parco eolico di Affi e in Toscana. Questa è la cosa più importante, un piano industriale oggi assente. Inoltre, lamenta ancora Tosi, «Croce ha ridotto le sponsorizzazioni utili e pensa invece a gettare il denaro pubblico dei veronesi per favorire i suoi amici». (r.a.)

(Ph. Flavio Tosi official / Facebook)