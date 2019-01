“Io no spik inglisc”: Veneto maglia nera in Italia per livello di inglese

Condividi

Il Veneto vince la non invidiabile classifica di regione italiana dove si parla meno l’inglese. Secondo i dati di un recente studio condotto da ABA English, in regione solo il 37% degli intervistati considera di avere un livello Principiante e solo il 10% dichiara di possedere un livello d’inglese Avanzato, al di sotto della media italiana, di per sé già piuttosto bassa (11%).

Una scarsa dimestichezza con l’idioma anglosassone che pregiudica l’occupazione: tra i millennial (20-44 anni) 6 su 10 intervistati hanno dichiarato di aver perso delle opportunità lavorative a causa di un livello d’inglese insufficiente. Il 43% degli intervistati in Veneto sostiene di voler imparare o voler migliorare l’inglese per un obiettivo personale, mentre il 59% dei residenti in età lavorativa ha segnalato il lavoro come motivazione che li spinge a voler migliorare il proprio inglese. (r.a.)

(Ph. Shutterstock)