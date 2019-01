“Libero” titola su gay, M5S: «scriveranno idiozie senza euro pubblici»

Condividi

Nuova bufera sul quotidiano “Libero“: dopo la prima pagina sui «terroni» che comandano a Roma, il giornale diretto da Vittorio Feltri oggi titola “Calano fatturato e Pil ma aumentano i gay“, mettendo sullo stesso piano la recessione economica con la crescita delle persone che si dichiarano omosessuali. «Gli unici a non sentire la crisi: crescono in continuazione», riporta il sottotitolo. Vito Crimi, sottosegretario con delega all’Editoria del Movimento 5 Stelle, informa in una nota che intende avviare «immediatamente una procedura interna per vagliare la possibilità di bloccare l’erogazione dei fondi residui spettanti a un giornale che offende la dignità di tutti gli italiani e ferisce la democrazia».

Il leader del M5S, Luigi Di Maio, su Facebook scrive: «abbiamo fatto bene o no a tagliare i fondi a giornali del genere? Scriveranno queste idiozie senza più un euro di fondi pubblici». Dura presa di posizione anche da parte delle opposizioni. «È un titolo ignobile, fatto da un direttore disperato per il crollo delle vendite di copie del suo giornale», commenta Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico e attivista per i diritti Lgbt. «Libero varca il ponte di Einstein-Rosen e ci riporta indietro nel tempo quando essere gay significava la messa al bando o peggio. Davvero fa vendere più copie l’omofobia o la caccia al terrone?», domanda su Twitter Renata Polverini, deputata di Forza Italia. (r.a.)