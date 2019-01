Savi di Sion e piano Kalergi, falsi storici dell’era social

Condividi

Il senatore del Movimento Cinque stelle Elio Lannutti ha riportato in auge la teoria cospirazionista su un presunto complotto ebraico per la dominazione del mondo attraverso la finanza. Come spiega Alberto Magnani sul Sole 24 Ore, si tratta di un falso storico che risale addirittura al 1903, quando il giornale russo Znamya pubblicò per la prima volta il “protocollo dei Savi di Sion“. Il testo riporterebbe i contenuti di un incontro segreto fra i vertici di un’organizzazione ebraica decisa a imporre una «teocrazia giudaica» attraverso il controllo di finanza, politica e informazione. Già negli anni ‘2o, alcune inchieste giornalistiche rivelarono che i contenuti erano in realtà copiati da una pubblicazione satirica francese, risalente al 1864, e incentrata su un fantasioso dialogo post mortem fra Montesquieu e Machiavelli. Ciononostante, il testo continuò a circolare, diffuso da tutti i regimi autoritari e antisemiti, nazismo in primis, che sfruttò il falso per giustificare l’urgenza della soluzione finale.

Un’altra bufala propagandata sui social network e che va per la maggiore negli ambienti dell’estrema destra europea è quella del “piano Kalergi“, ossia un progetto di sostituzione etnica per rimpiazzare i cittadini europei attraverso la deportazione di masse da altri continenti. L’ispiratore sarebbe stato Richard Nikolaus Eijiro, conte di Coudenhove-Kalergi, politico austro-giapponese teorico del paneuropeismo. In una pubblicazione del 1925, “Idealismo pratico“, Kalergi parla effettivamente di «meticciato», ma in un’ottica di integrazione fra popoli europei come argine alle conflittualità che di lì a breve avrebbero portato alla Seconda Guerra Mondiale. La versione complottista dell’Idealismo di Kalergi è invece opera di Gerd Honsik, neonazista austriaco morto nel 2018 e noto per le sue pubblicazioni negazioniste. (r.a.)

(Ph. Shutterstock)