Titolo su gay, Feltri: «Crozza direbbe: è fattuale»

Condividi

Linkedin email

“Calano fatturato e Pil ma aumentano i gay“: titolava così, oggi, il quotidiano Libero, giornale diretto da Vittorio Feltri. E’ proprio quest’ultimo che risponde a tutte le critiche mosse finora (clicca qui per leggere). «Ci hanno dato degli omofobi ma l’omofobia ce l’ha in testa proprio chi ci critica – ha detto Feltri -. Chi spara contro di noi è perchè ha letto solo il titolo e non il testo, in caso contrario avrebbe scoperto che quei dati ci sono stati forniti dalle stesse associazioni gay. Di cosa ci si offende? Se calano fatturato e Pil c’è qualcuno che se ne rallegra? E’ un titolo fattuale, come direbbe Crozza. Cosa c’è da indignarsi? Dov’è il problema, non si può nemmeno dire che aumentano i gay? Siamo forse in Iran?».

Feltri commenta anche la notizia dell’avvio della proceduta interna per vagliare la possibilità di bloccare l’erogazione dei fondi residui che spettano al quotidiano. «Si parla da mesi del blocco dei fondi, chiamano i giornalisti “puttane” e nessuno si scandalizza. Danno soldi a cani e porci e poi dicono che siamo noi ad uccidere la democrazia». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)