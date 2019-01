Venezia, arrestato cittadino bulgaro ricercato a New York

Condividi

La notte scorsa, i Carabinieri del Nucleo Natanti del Comando Provinciale di Venezia hanno tratto in arresto un cittadino bulgaro, con doppia nazionalità canadese, destinatario di un mandato di arresto internazionale. L’uomo, 50enne, verrà estradato negli Stati Uniti: su di lui pende un ordine di esecuzione pena emesso dalla Corte Distrettuale di New York l’anno scorso per frode e riciclaggio, per i quali dovrà scontare una pena di 25 anni di reclusione.

I fatti risalgono al periodo dal 2008 al 2015, durante il quale l’arrestato, in concorso con altre persone, è riuscito a defraudare, ricorrendo a stratagemmi e minacce, migliaia di cittadini statunitensi, per una cifra complessiva di quasi 2 milioni di dollari, trasferendoli fuori degli Stati Uniti attraverso circuiti bancari internazionali.

L’uomo, in vacanza nella città lagunare, è stato individuato in piena notte, presso un lussuoso albergo del centro storico dove soggiornava in compagnia della moglie. Condotto dai militari presso la caserma di San Zaccaria, è stato poi associato alla locale Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore, in attesa che la Corte d’Appello di Venezia avvii il procedimento di estradizione verso gli Usa. (r.a.)

