Vicenza, proposta fa discutere: «spazi pubblici senza ripudio al fascismo»

A Vicenza fa discutere la proposta di modificare il regolamento Cosap sull’occupazione degli spazi pubblici a fini politici. In particolare Andrea Barengo, consigliere comunale del Gruppo Misto, e Eleonora Garzia, portavoce del circolo cittadino di Fratelli d’Italia, chiedono che sia tolta la parte che prevede l’accettazione del «ripudio del fascismo». I due consiglieri motivano così la loro richiesta: «non vogliamo accettare la ghigliottina ideologica di chi oggi, in assenza di fascismo, vorrebbe utilizzare in maniera strumentale l’antifascismo come una clava per limitare l’agibilità politica di chi non rientra nell’alveo del pensiero espresso da una certa sinistra progressista».

Le opposizioni sono già sul piede di guerra. La senatrice del Pd, Daniela Sbrollini, attacca: «chi vuole cambiare la sacrosanta norma voluta dal sindaco Variati cerca di cambiare la storia e di non vedere la cronaca di questi tempi.

Cosa sono quei cittadini che girano per gli stadi e per le piazze inneggiando al Nazifascismo, chi saluta i poveri defunti al grido di camerata, chi si fregia di svastiche e soli neri, chi disconosce la shoah, chi tenta di rivedere la storia degli eccidi e dei lager, chi ruba le “pietre d’inciampo”? Cosa sono se non fascisti? Mi auguro che venga ritirata la proposta di modifica. La formula dell’accettazione di un “ripudio del fascismo” per ottenere l’autorizzazione ad utilizzare spazi pubblici a fini di propaganda politica è una sacrosanta richiesta».

Fanno eco alla Sbrollini anche Otello Dalla Rosa, Giovanni Selmo, Raffaele Colombara, Ciro Asproso, Ennio Tosetto e tutti i consiglieri di opposizione: «la richiesta avanzata dal Consigliere Berengo di cancellare la clausola del “ripudio del fascismo” dal regolamento COSAP, subito sostenuta dall’assessore Giovine con la malcelata intenzione di mettere in difficoltà il sindaco stesso rispetto a sue vecchie promesse di modifica del regolamento per l’occupazione degli spazi pubblici, ci lascia sgomenti. Ci sconcertano in particolar modo le motivazioni addotte dal consigliere nel sostenere la sua richiesta. Antifascismo non è solo opposizione a un regime, che in effetti non esiste più, ma è soprattutto opposizione a una ideologia che si tramutò in crimine, salvaguardia delle istituzioni democratiche, rifiuto dell’odio e della violenza sia fisica che verbale, tutela delle libertà fondamentali e delle minoranze, ricerca di scelte condivise, resistenza al razzismo, all’antisemitismo e all’oppressione. Forse il consigliere Berengo con queste dichiarazioni cerca solo quello spazio che al momento ha trovato più negli studi televisivi che nella propria maggioranza, ma per evitare polemiche e nebulosità, purtroppo non nuove per questa amministrazione, chiediamo al sindaco Rucco di dissociarsi con chiarezza e senza alcuna ambiguità». (a.mat.)

