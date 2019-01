Butta a terra 60enne e tenta di violentarla: caccia all’uomo nel trevigiano

Condividi

Si è salvata solo grazie a dei passanti che sentendo le sue urla sono intervenuti. Brutto episodio ieri sera, intorno alle 20, a Paese, in provincia di Treviso. Una donna di 61 anni stava rincasando quando è stata aggredita alle spalle da un 30enne straniero con addosso un giubbotto giallo e una tuta blu. L’uomo l’ha scaraventata a terra ed ha tentato di sfilarle i pantaloni per violentarla. Quando delle persone si sono avvicinate per aiutare la signora a terra, l’aggressore ne ha approfittato per scappare. Ora è caccia ad un uomo trentenne, pelle scura, alto circa 1,75. (a.mat.)

Fonte: Il Gazzettino