Caso Diciotti, tribunale ministri Catania: «processare Salvini»

Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini per aver bloccato lo sbarco dei migranti a bordo della nave “Diciotti”. Ora il Senato dovrà esprimersi pro o contro questa decisione. «Rischio da 3 a 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi dei clandestini in Italia – ha commentato su Facebook il ministro Salvini -. Non ho parole. Paura? Zero.Continuo e continuerò a lavorare per difendere i confini del mio Paese e la sicurezza degli Italiani». (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)