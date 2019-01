Caso Diciotti, Zaia: «Salvini ha fatto il ministro, non il delinquente»

Condividi

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha difeso il ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti (clicca qui per leggere). «Salvini ha fatto il ministro, non il delinquente. Non ha commesso reati e mi sorprende che ci sia questo accanimento. Io rispetto sempre quello che si decide nelle aule dei tribunali, però in questo caso devo dire che mi sembra assolutamente azzardata tutta questa volontà di infierire contro Salvini, che ha fatto il suo dovere: ha difeso i confini, e i confini vanno difesi in questo modo. Se in altri Paesi, che noi riteniamo democratici, incriminassero con questa facilità molti leader e capi di stato sarebbero incriminati». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)