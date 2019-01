Condividi

Aveva la passione per la montagna e andava a camminare in Valtellina. Fin qui tutto bene, se non che il 71enne di Sondrio per lo Stato era cieco totale e percepiva assegni di invalidità dal 2007, per un totale di 149 mila euro. Di questi 100 sono già stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. Ora sono indagati anche alcuni parenti. L’uomo non si è presentato all’ultima visita di controllo. (t.d.b.)

(Fonte: Ilmessaggero)

(ph: Ververidis Vassilis – Shutterstock)