Draghi: «politici hanno diritto di criticarci e noi di non ascoltarli»

Il presidente della Bce Mario Draghi, dopo la riunione del consiglio direttivo ha parlato della situazione economica dell’Eurozona. «Le informazioni più recenti indicano un’evoluzione più debole rispetto alle attese, legata a una domanda estera più contenuta ma anche ad alcuni fattori specifici a livello di paese e settore. In Italia – continua Draghi – c’è stato un leggero irrigidimento delle condizioni finanziarie che però è stato soprattutto concentrato in Italia e non si è diffuso al resto dell’Eurozona».

«Ricordo che in alcune occasioni ci sono stati diversi governi che hanno attaccato la supervisione della Bce, in alcuni casi la politica monetaria è stata criticata da politici di spicco. E’ comprensibile che ci siano politici che protestano quando le cose non vanno bene, ma è anche comprensibile che la Bce non li ascolti», afferma ancora il presidente della Bce strappando un sorriso in platea. Infine rassicura: «il consiglio direttivo non considera un evento probabile la possibilità di una recessione in Germania e Italia e nel dibattito interno non c’è stata la sensazione che possa essere probabile nell’aggregato dell’Eurozona». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)