LR Vicenza, il calendario all’Olimpico bocciato dalla Soprintendenza

Per il Comune di Vicenza è una bocciatura ufficiale e senza attenuanti. Corredata da una bacchettata decisamente inedita e francamente un po’ umiliante, probabilmente unica nella storia dei rapporti fra l’amministrazione locale e la Soprintendenza alle Belle Arti, a proposito della gestione dei monumenti storico-artistici vicentini. La firma il titolare dell’ufficio, Fabrizio Magani: è una lettera datata 15 gennaio, che ha colto molti di sorpresa a palazzo Trissino e a palazzo del Territorio (sede degli uffici culturali), dove si sperava che della faccenda non si parlasse più. Vvox è in grado di rivelarne i contenuti.

Il documento costituisce un nuovo capitolo (non necessariamente l’ultimo, a questo punto) nella storia del cosiddetto “calendario Diesel”. La polemica era esplosa all’inizio dello scorso novembre ed era stata solo apparentemente archiviata con grande rapidità (a Vicenza i sostenitori della strategia del manzoniano Conte Zio, “sopire, troncare…”, sono numerosi e in servizio permanente effettivo). La querelle era poi riemersa prima di Natale, quando il calendario in questione è stato pubblicato e tutti hanno potuto vedere di che si trattasse: uno show di pessimo gusto con i giocatori del L.R. Vicenza Virtus, rigorosamente seminudi ma con mutande marchiate Diesel, in posa fra i gioielli artistici vicentini, palladiani e non. Compreso l’interno del Teatro Olimpico.

La lettera di Magani, da quanto abbiamo potuto apprendere, è sintetica, quasi sbrigativa. Dapprima viene ribadita la necessità che venga messo a punto, d’intesa con il Ministero, un regolamento sull’uso dell’Olimpico, perché le linee guida esistenti (e risalenti a più di trent’anni fa) non hanno forza normativa; quindi si afferma con decisione che la compatibilità del teatro con le iniziative che vi si svolgono dev’essere comunque sottoposta alla valutazione della Soprintendenza stessa. Nel merito, non ci si sofferma più di tanto sull’antefatto né si entra in considerazioni sul “prodotto” che è scaturito dai set fotografici allestiti nei vari monumenti cittadini. Viene preso in considerazione solo quello che è avvenuto all’Olimpico e si arriva rapidamente a “sentenza”: quanto raccontato dai giornali (installazione di un sia pur piccolo set fotografico davanti alla “frons scenae”) è avvenuto senza l’autorizzazione, necessaria per legge, e non è da ritenere compatibile con l’uso del teatro. Alla bocciatura, segue la ramanzina: il Comune viene invitato, anzi richiamato, alla necessaria ponderatezza nelle scelte per quanto riguarda l’uso dell’Olimpico. Addirittura, a verificare con attenzione gli ingressi nei luoghi monumentali. Quasi come se si dicesse: questa cosa ve l’hanno fatta sotto il naso e non ve ne siete accorti, state attenti! Il che, per inciso, è vero solo in parte.

L’espressione “non compatibile” è il punto cruciale. La si ritrova anche nell’articolo 170 della legge n. 45 del 2004, il cosiddetto Codice dei Beni Culturali, che recita così: «È punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell’articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità». Nei prossimi giorni si capirà se la Soprintendenza, dopo l’accertamento di uso non compatibile dell’Olimpico nella realizzazione del calendario Diesel, deciderà di informare di quanto accaduto la Procura della Repubblica. Nel caso in cui ciò avvenisse, naturalmente spetterà poi al magistrato inquirente valutare se c’è stata una violazione dell’art. 170 della legge.

Su questo aspetto della questione, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, per quanto forse leggermente spiazzato, da buon avvocato tende immediatamente a esprimere distinzioni e riserve. Nel merito della lettera di Magani, invece, il sindaco fa capire che sostanzialmente il Comune “abbozzerà”, ma non rinuncia a un accenno polemico quando ribadisce che a parer suo nel recente passato ci sono stati usi dell’Olimpico ancora meno compatibili con la sua natura monumentale e artistica. «Lo spettacolo di Angelica Liddell – dice – era ad esempio qualcosa di molto peggio di questo calendario e io l’ho fermamente contrastato e condannato». Il riferimento è a “Prima Lettera di San Paolo ai Corinzi”, controverso spettacolo dell’autrice-attrice catalana, Leone d’Argento della Biennale Teatro, andato in scena all’Olimpico nel settembre 2015, preceduto da virulente polemiche su una presunta blasfemia, con mobilitazione di gruppi integralisti cattolici. In quell’occasione, Rucco, allora consigliere di opposizione, era arrivato a chiederne la cancellazione.

Ma quella volta le regole vennero rispettate, le autorizzazioni furono richieste e arrivarono e non ci furono contestazioni di incompatibilità da parte della Soprintendenza. La quale si occupa di tutela dei monumenti e non di presunta tutela di una moralità, o religiosità qualsivoglia. Anzi, l’evidenza dei controlli emerse quando fu reso noto che solo una cosa era stata vietata ad Angélica Liddell, fumare una sigaretta in scena, come teoricamente prevedeva il suo spettacolo. Nei teatri si fa, all’Olimpico non si può. E non fu consentito. Liddell a parte, Rucco si proclama primo difensore della “sacralità” dell’Olimpico, riconosce che c’è stato un corto circuito – ovvero un vuoto – nella comunicazione fra assessorato allo sport (primo e unico interpellato dalla società calcistica per realizzare il calendario) e assessorato alla cultura, dove ben si conoscono regolamenti e pratiche intorno all’utilizzo dell’Olimpico.

E fa buoni propositi sul fatto che non accadrà più: «terremo conto delle indicazioni, ci adegueremo. E sul regolamento d’uso, di tutti i monumenti e non solo dell’Olimpico, il confronto è già partito e ci sono già stati incontri in Soprintendenza». Al netto delle distinzioni “morali” e della strana idea di considerare “sacro” uno spazio nato laico (in realtà, perfino politico) e sempre laico rimasto, capo chino cosparso di cenere. Nonostante sia ancora carnevale. Confermata, infine, la più ampia collaborazione con l’Accademia Olimpica, anche se non può sfuggire che un’intervista al Giornale di Vicenza, in cui il presidente Gaetano Thiene attaccava il Comune proprio per il calendario Diesel, accusando il sindaco di non avere mai risposto a una sua lettera di protesta, è stata pubblicata il 13 gennaio scorso. Due giorni dopo partiva la lettera di Fabrizio Magani. Thiene, che alla fine dell’articolo mostrava di pensarla come Rucco sulla Liddell, definiva la storia del calendario «un incidente di percorso che non incrina la collaborazione con il Comune». Il sindaco conferma. I prossimi eventuali sviluppi chiariranno quanto.

(ph: LR Vicenza)