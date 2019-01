Migranti, prete contro Salvini: «chieda scusa in ginocchio»

Condividi

Torna a far parlare di sé il parroco di San Torpete (Genova) che, intervistato durante la trasmissione radiofonica “La Zanzara” di Radio24 ha scagliato parole pesanti contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a proposito della questione dei naufragi dei migranti in mare. «Salvini ha le mani sporche di sangue – ha affermato -. I preti di tutta Italia dovrebbero mettersi di fronte e dire: prima ripara tutto il male che stai facendo contro l’umanità, poi entri. E anche quelli che tacciono sono corresponsabili. Come i grillini. Prima o dopo – ha aggiunto- ci sarà qualche giudice a Berlino, è contro il diritto internazionale e contro la costituzione e, per questo, va processato». (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)