No vax veneti: «M5S sparirà dopo il voltafaccia sui vaccini»

Fa discutere l’iniziativa della deputata M5S veneta di Bassano (Vicenza) Sara Cunial (in foto), che ha convocato per oggi alle 13 una conferenza stampa alla Camera con il Coordinamento regionale veneto per la libertà delle vaccinazioni (Corvelva), cioè contro i vaccini. Dopo le voci su possibili sanzioni e addirittura su una sua espulsione dal Movimento, i colleghi pentastellati si limitano a prendere le distanze dalla sua iniziativa, ritenuta del tutto personale. Nessun provvedimento disciplinare quindi, bensì l’invito a «ignorarla». Sul piede di guerra però il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli, che in una lettera aperta al presidente della Camera Roberto Fico chiede di sospendere l’iniziativa. Anche la ministra della Salute Giulia Grillo si è detta contraria a quest’iniziativa.

«Andiamo avanti, anche se Fico dovesse negarci l’aula della Camera e in queste ore c’è stata una serie di atteggiamenti ridicoli sulla nostra conferenza. Sopratutto abbiamo constatato un voltafaccia da parte del M5S, della Grillo che è peggio della Lorenzin – ha commentato Mattia Marchi, portavoce del Corvelva -. Ma lo sa Fico quanti siamo? Solo in Veneto 350 mila sostenitori della revisione dell’obbligo vaccinale e no-vax. Vuole la “morte” politica del M5S?». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)